Türkiye seçimlere giderayak 6lı koalisyonun kirli yalan ve algı operasyonlarına maruz kalıyor. Gelecek ve İYİ Parti son günlerde Erdoğanın diploması yok aday olamaz algısına girişti. CHP medyasının vazgeçilmez tetikçilerinden Fatih Portakal ve yalanların SÖZCÜsü de sistematik bir şekilde iftirayı yaydı. Gelişme üzerine Marmara Üniversitesinden iftiraları bozguna uğratan bir açıklama geldi. Üniversite, Başkan Recep Tayyip Erdoğana 1 Kasım 1991de rektör ve dekan imzasıyla diploma verildiğini duyurdu. Erdoğanın diploma kaydının Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defterinde bulunduğu belirtilirken 4694 kütük numarasına bağlı 8345 sayısı ile numaralandırıldığına dikkat çekildi. Böylelikle kuyruklu diploma yalanı bir kez daha bozguna uğratıldı.