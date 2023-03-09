6lı koalisyonun adayının, Saadet Partisi Genel Merkezinde yapılan toplantı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ilan edilmişti. Koalisyonun açıkladığı yol haritasıyla 7ye çıkan cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının krize sebep olacağını belirten CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisinin fonladığı Halk TVde, Kılıçdaroğlunu eleştirdi. Saymaz, Bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözler ile de uyumlu değil. Daha önce kendisi partili cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etmişti. dedi.