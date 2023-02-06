Aday belirleyemeyen 6lı koalisyonda CHP ve İYİ Parti arasında patlak veren savaş bel altına düştü. Kemal Kılıçdaroğlunun Ben Kemal, geliyorum diyerek ilan ettiği adaylığa Akşenerin Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez sözleriyle tepki vermesinin etkileri sürerken bomba bir çıkış daha geldi. Kılıçdaroğlu Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı diyerek İYİ Parti saflarına ağır bir göndermede bulundu. CHP liderinin adaylığını yok sayan İYİ Partinin son kozunun Kılıçdaroğlunun Alevi kimliği olduğu kulislerde konuşulanlar arasında. Bilindiği üzere İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlunun Alevi kimliğinin adaylığı önünde engel olduğunu daha önce öne sürmüştü.