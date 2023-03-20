6lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı yaşanan büyük kaosun ardından Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, adaylığının alenen açıklanmasıyle seçim vaatlerine de başladı. Bugün İzmirde gerçekleştirilen bir programa katılan Kılıçdaroğlu, iktidar olması durumunda izleyeceği 4 ayaklı stratejiye yerli çipi de ekledi. Ancak Kılıçdaroğlunun vaat olarak verdiği yerli çipi TÜBİTAK ve ASELSAN zaten geliştirmişti.. Aynı Kılıçdaroğlu, yıllardır hizmet veren Ulusal Vergi Konseyini yeniden kuracaklarını da vadetti.