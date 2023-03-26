14 Mayıs 2023teki seçimlere günler kala 6lı koalisyon, FETÖcülerin temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp tekrar gündeme getirdiği Başkan Erdoğanın üniversite diploması yok yalanına sarıldı. CHP fondaşı SÖZCÜ TVde Fatih Portakalın yaptığı yayın sonrası Marmara Üniversitesi ve İletişim Başkanlığı iftirayı çökertti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarları Mehmet Barlas ve Mahmut Övür, diploma yalanının perde arkasında yatan derin korkuyu yazdı. Övür, İşin garip tarafı bu yola sadece Başkan Erdoğan karşısında siyaset üretemeyen kifayetsiz siyasetçiler değil, kaybedenler kulübü üyesi gazeteciler, köşe yazarları, televizyoncular da sık sık başvuruyor. dedi.