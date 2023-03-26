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6'lı koalisyonun "diploma" yalanının arkasında yatan derin korku: "Siyaset üretemeyen kifayetsizler" / 26.03.23

6'lı koalisyonun "diploma" yalanının arkasında yatan derin korku: "Siyaset üretemeyen kifayetsizler" / 26.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

6'lı koalisyonun "diploma" yalanının arkasında yatan derin korku: "Siyaset üretemeyen kifayetsizler" / 26.03.23

Takvim 02:00
02

Ramazan ayında gıda ürünlerinde fiyat sabitleme! Tarım Kredi Marketleri sonrası zincir marketler de indirime gitti

Takvim 02:17
03

Cumhur İttifakı'nın YSK'ya sunduğu protokolde öncelik deprem / 25.03.23

Takvim 04:23
04

CENTCOM'un psikolojik harbinde Türkiye ve yaklaşan seçimler hedefte! Twitter'da milli iradeye 'beyaz' ve 'kara' listeli kirli operasyon / 25.03.23

Takvim 03:48
05

Ermenistan'ı devirdik 3 puanla başladık! MAÇ ÖZETİ / 25.03.23

Takvim 03:12
06

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Komşunla iyi geçin hakiki mümin ol / 26.03.23

Takvim 07:39
07

6'lıya Malatya'da tepki üstüne tepki... Vatandaş yuhaladı! Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu / 25.03.23

Takvim 01:26
08

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Takvim 03:00
09

6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! Marmara Üniversitesi "Başkan Erdoğan'ın diploması yok" iftiralarını bozguna uğrattı / 25.03.23

Takvim 02:33
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