Son dakika haberleri... 6lı masanın Şubattan bu yana aday çıkaramaması masa üyelerinin ortak hareket edememesinden kaynaklandığı bir kez daha gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlunun adaylıkta ısrarcı olduğu bilinirken İYİ Parti kanadı Mansur Yavaşı işaret etmişti. Son olarak Abdullah Gül iki ismi de ekarte edip adaylığa göz kırptı derken bir isimden daha adaylık açıklaması geldi: Ali Babacan. Ali Babacan Ortak aday çıkmazsa ben de adayım dedi. Babacanın açıklamasıyla 6lı masanın henüz aday konusunda anlaşamadığı ortaya çıktı. Öte yandan Ahmet Davutoğlu FETÖnün PKK imamının canlı yayınına katılıp Türkiyeyi eleştirirken Halk TVde İsmail Saymaz ve Ayşenur arasında gerginlik yaşandı. Konu: Davutoğlu ve 6lı masa üyeliği.