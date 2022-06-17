6'lı masa kazanırsa Türkiye'de neler olacak? FETÖ'ye iade-i itibar yapılacak Ayasofya kilise olacak törene Miçotakis davet edilecek! / 17.06.22

Son dakika haberi! Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turanın skandal açıklamalarına tepkiler sürerken Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşesinde 6lı masanın adayının cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapılacak icraatları sıraladı. 6lı masanın Ayasofyayı tekrar kiliseye dönüştüreceğini belirten Barlas, Bu tören için Yunanistan Başbakanı Miçotakis de davet edilecek. Evet biraz ironi dozu yüksek bir yazı oldu ama inanın ellerine fırsat geçse bunları hayata geçirirler. Günümüzde Bu kadarını da yapamazlar dediğimiz her şey TÜSİAD ile 6+1li masa iktidarında teker teker gerçeğe dönüşebilir. ifadelerini kullandı.