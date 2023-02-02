Seçimlere sayılı bir zaman kala 6lı kaos ittifakı, şişirilmiş oy ve bot hesaplara muhtaç kaldı. Masaya halkın tercihleri dayatmasında bulunan İYİ Parti, KONDA ile el ele vererek anketler üzerinden algı operasyonuna girişti. Takvim.com.trnin gündeme getirdiği bu paralı anket manipülasyonun etkileri sürerken, CHPnin sosyal medya ayağında bot savaşları başladı. Twitterda yayımlanan bir ankette Kılıçdaroğlunun oy oranının birden bire absürt bir şekilde artırılması dikkat çekti. Bunun üzerine anket apar topar silinirken, Kılıçdaroğluna yakın isimler topu Ekremcilere attı. Anket oyunlarına başlayan 6lının vahim durumu gözler önüne serilirken CHP içerisideki Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kutuplaşması tescillenmiş oldu.