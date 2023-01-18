Adaylık için henüz isim dahi belirleyemeyen 6lı masada kazanamayacağız tedirginliği baş gösterdi. Millet İttifakının oyu %45-50 arası görünüyor iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDPye mecbur olduklarını itiraf etti. Öte yandan Atıcı, Saraçhanedeki adaylık tiyatrosunun gölgesinde Umreye giden Ekrem İmamoğlunu da bombaladı. Aytuğ Atıcı, Umreye gitmiştir, resim vermiştir, paylaşılmıştır... Eğer siyasi amaçla yaptığı ortaya çıkarsa bu İmamoğluna kaybettirir ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.