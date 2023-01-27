Muhalefetin etrafında yuvalandığı 6lı masa 11. toplantının ardından yine adayını açıklayamadı. Masanın kendi içindeki kavgası sürerken son toplantıdan mızıkçılık kokan bir metin çıktı. Başkan Erdoğanın yeniden adaylığının önünde hukuki bir engel olmamasına rağmen yapılan açıklamada Erdoğanın adaylığına itiraz edildi. 6lıya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6lı masa liderlerinin geçmişteki açıklamalarını hatırlatarak, Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. “Erdoğan’ı yeneceğiz” dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. ifadelerini kullandı.