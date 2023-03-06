Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin zehir zemberek açıklamalarla dağıttığı masanın son toplantısında neler yaşandığı büyük merak konusu oldu. Akşener o günle ilgili ilk kez konuşup, Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı demişti. Toplantıyla ilgili bir kulis daha geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğllaoğlunun Meral Akşenere Yeter artık sizden çektiğimiz dediği ortaya çıktı.