7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçının katılımıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantı sona erdi. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin açıklamada bulunarak, 7. Toplu sözleşmemiz tamamlandı. Genele ilişkin ulaştığımız konular var. Oransal konularda anlaşamadık bunlar hakem heyetine gidecek. Toplu sözleşme 11 hizmet kolunda olumlu sonuçlandı. dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme sonucunu değerlendirerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılına yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik dedi.