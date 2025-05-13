7. Etnospor Kültür Festivalinde bu yıl 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başkan Erdoğanın 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan etmesi sebebiyle festivalde ilk kez Aile Obası kurulacak. Takvim.com.trnin sorularını yanıtlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Aile Obası hakkında detayları da verdi. Erdoğan, Aile obasında da mesela Aile Bakanlığımızın bu sene özelinde yaptığı çalışmalar veya bu seneden ileriye dönük olarak yapacağı bazı işte annelere, ailelere, çocuklara yönelik ne teşvikler var? Bunlar da kamuoyuyla paylaşılmış, tanıtılmış olacak dedi.