Tendyol Süper Ligin 16ıncı haftası müthiş bir derbi ile sona erdi. Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını Rams Parkta paylaştı. Sarı kırmızılılar Dries Mertens ile gol perdesini açtı. Ozan Tufan skoru dengeledi. Galatasaray Yunus Akgünün muhteşem vuruşuyla 2-1i getirdi. Abdülkerim Bardakcıdan ceza sahasında topu kapan Simon Banza, bir kez daha eşitliğin gelmesini sağladı. Bordo mavililer Ozan Tufanın ikinci kez fileleri havalandırmasıyla ilk kez öne geçti ve skor 3-2 oldu. Michy Batshuayi penaltıdan skoru 3-3e taşıdı. Uzatmalarda Ali Şahin kendi filelerini havalandırdı. Cimbom karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçında yaşananlar...