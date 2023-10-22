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75 yıldır süren soykırım! Kasap Şaron 3 günde 3 bin Filistinliyi katletmişti / 22.10.23

75 yıldır süren soykırım! Kasap Şaron 3 günde 3 bin Filistinliyi katletmişti / 22.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

75 yıldır süren soykırım! Kasap Şaron 3 günde 3 bin Filistinliyi katletmişti / 22.10.23

Takvim 02:47
02

A Haber ekranlarında soykırım anbean kaydedildi! Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis: Saldırı altındayız / 21.10.23

Takvim 01:35
03

Tavşan fır dönüyor! Özgür Özel yine savunduğu liste üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı / 21.10.23

Takvim 00:43
04

CHP'de kurultay sancısı! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için toplanan imzaları gören tavşan aday Özgür Özel delege avına çıktı / 20.10.23

Takvim 00:43
05

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda panik! Yolcu otobüsü alev alev yandı / 21.10.23

Takvim 00:27
06

FED'den Filistin-İsrail uyarısı! Piyasaları da vuracak

Takvim 00:45
07

Emekliye enflasyon zammı! Ocak artışı için yeni ipucu geldi | Maaşlar nasıl değişecek?

Takvim 02:06
08

Başkan Erdoğan'ın politikasına destek verip, İsrail'in katliamını eleştiren sanatçı Fazıl Say'ın yurtdışı konserleri iptal edildi / 20.10.23

Takvim 03:56
09

12 bin sivil ölümle burun buruna! El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vuran soykırımcı İsrail gözünü Kudüs Hastanesi'ne dikti: "Derhal boşaltın" / 20.10.23

Takvim 01:44
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