Dünya günlerdir İsrailin Gazzedeki soykırımına şahitlik ediyor. İsrailin Filistinde yaptığı dehşete düşüren katliamlarının arka planında, ise 75 yıldır süren bir siyonist zalimlik geçmişi var. 1948de kurulan ve uluslararası hukuku hiçe sayarak türlü bahanelerle Filistinlilerin topraklarını işgal eden İsrail, daha önce de defalarca birçok benzer katliamlara imza attı.16 Eylül 1982’de Beyrut’ta Filistinli mültecilerin kaldığı Sabra ve Şatilla kampları, dönemin İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron’un bizzat yönettiği operasyonla basıldı. Kasap Şaron, o katliamdan sonra başbakanlığa kadar yükseldi.