Son dakika haberleri... Türkiye Kahramanmaraştaki 7,7lik depreme ağlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan bu kadarına da pes denecek bir açıklama geldi. AFAD’ın tam kadro bölgede olduğu bugünde randevu provokasyonuna soyunan Kılıçdaroğlu, AFADdan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil dedi. Bu çirkin provokasyon sonrası Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Seyit Torun ile beraber AFAD Genel Merkezi’ne gitti. Kılıçdaroğlu, AFADda yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunmadan kurumdan ayrıldı.