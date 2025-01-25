Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkayada çıkan ve 78 kişini hayatını kaybettiği yangınla ilgili katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, İtfaiye Yeterlilik Belgesini sadece itfaiyelerin verdiğini ifade etti. Ersoy, İtfaiyeler dışında hiçbir kurum Yangın Yeterlilik Belgesi veremez. dedi. Bolu Belediyesinin tespit ettiği eksikleri bildirmesi gerektiğini belirten Ersoy, Ana binanın riskli olduğunu biliyorsunuz. O binayla iç içe olan binaya uygunluk belgesi veriyorsunuz. Bu da hatalı. İhbar edilseydi zaten bu işletme kapatılacaktı. ifadelerini kullandı.