Muharrem İnce, CHP ve İYİ Partinin başını çektiği HDPKKnın da iştirak ettiği 7li koalisyonu yaylım ateşine tuttu. Kirli ittifakın ilkeden yoksun menfaate dayalı olduğunu dile getiren İnce, 7 cumhurbaşkanı yardımcılı formülü de Böyle ülke yönetilmez diyerek eleştirdi. Kılıçdaroğlunun seçimi kazanmak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan İnce, Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu diye konuştu. Kılıçdaroğlunun seccadeyi ayaklar altına alarak verdiği skandal poz da Muharrem İncenin gündemindeydi. İnce, Herkes birbirini biçiyor orada. Kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar. Nasıl partisiniz siz? dedi.