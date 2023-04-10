7li koalisyonda liste krizi devam ederken Gelecek Partisi ittifak ortağı CHPye kendi medyası üzerinden cevap veriyor. Ahmet Davutoğluna yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi bugün yaptığı hava durumu haberinde CHPnin reklam kampanyasına göndermede bulunarak, Meteorolojiden kritik uyarı baharın gelmesini beklemeyin başlığını kullandı. Gazete daha sonra paylaşımı sosyal medyadan silerken sitede ise, bahar daha da gecikecek! başlığıyla yayında tutmaya devam etti. Yaşanan bu durum siyaset kulislerinde, Davutoğlu istediğini alamadı şeklinde yorumlandı.