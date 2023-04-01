7li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun bir iftar daveti sonrası seccadeye ayakkabılarıyla ters basarak verdiği poz sosyal medyada tepki çekti. Bilindiği gibi teröristbaşı Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği ihanet röportajında, FETÖcülere mesaj verircesine ayakkabılarıyla seccadeye ters basmıştı. Skandal fotoğrafı yorumlayan uzman isimler FETÖ elebaşı Gülenin, Haçlı adına İslamı ayaklarımın altına alırım mesajı verdiğini yazmıştı. Skandal üzerine CHPden özürleri kabahatlerinden büyük dedirten bir açıklama geldi. Yoğunluktan fark edemedik denildi.