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7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ elebaşı Gülen ile aynı poz: Seccadeye ayakkabılarıyla ters bastı! / 31.03.23

7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ elebaşı Gülen ile aynı poz: Seccadeye ayakkabılarıyla ters bastı! / 31.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ elebaşı Gülen ile aynı poz: Seccadeye ayakkabılarıyla ters bastı! / 31.03.23

Takvim 04:21
02

Başkan Erdoğan Kilis'te 7'li koalisyona sert vurdu: "Teröristlerle kucak kucağalar, 14 Mayıs'ta sandığa gömülecekler" / 31.03.23

Takvim 02:59
03

Yok artık daha neler! Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! / 01.04.23

Takvim 01:24
04

TAKVİM’in usta isimleri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini masaya yatırdı! / 01.04.23

Takvim 04:26
05

Bakan Vedat Bilgin duyurdu! EYT'lilere ilk maaş ne zaman yatacak? İkramiye ve yeni müjdeler yolda...

Takvim 02:16
06

PKK'dan 7'li koalisyona önce sözlü sonra sazlı destek! HDP'nin çatısı altında seçime gireceği Yeşil Sol'a terör örgütü imzalı şarkı / 31.03.23

Takvim 01:53
07

7'li koalisyonu anlatan çiftçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu: Devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz / 31.03.23

Takvim 01:42
08

Halk TV'nin 'Korkmaz Tavukçu' vakası! Sahte istifa mektubunu gerçek zannedip "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığı ile verdiler / 31.03.23

Takvim 04:08
09

Başkan Erdoğan ezberleri bozdu! Dış basında övgü dolu sözler: Türkiye'nin adımları Washington'da rahatsızlığa neden oluyor / 31.03.23

Takvim 01:56
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