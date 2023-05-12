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7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama operasyonu! Rusya'yı suçladı: "Kasetlerin arkasında siz varsınız" / 12.05.23

7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama operasyonu! Rusya'yı suçladı: "Kasetlerin arkasında siz varsınız" / 12.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama operasyonu! Rusya'yı suçladı: "Kasetlerin arkasında siz varsınız" / 12.05.23

Takvim 03:36
02

Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası olan usta sanatçı Özer Özel Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı! Milli irade düşmanları linçledi / 11.05.23

Takvim 02:53
03

Galatasaray, Dembele'yi transfer etmek için çalışmalara hız verdi / 12.05.23

Takvim 01:39
04

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK saldırıya geçti! Almanya'da 2 Türk vatandaş vahşice katledildi / 11.05.23

Takvim 02:11
05

670 milyon hüsran! Fenerbahçe'nin transfer yatırımları beklenen katkıyı vermedi / 12.05.23

Takvim 01:31
06

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ankara Sincan mitinginde önemli açıklamalar / 12.05.23

Takvim 03:01
07

Mehmet Sevigen'den takvim.com.tr'ye 'Muharrem İnce' açıklaması: "İkinci FETÖ kumpası bu! Kılıçdaroğlu'nun önünü açmayı hedeflediler" / 12.05.23

Takvim 03:50
08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs öncesi gençlerle buluştu / 12.05.23

Takvim 05:24
09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mayıs çağrısı: Kimse Kürt kardeşimin iradesine ipotek koyamayacak / 11.05.23

Takvim 01:46
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