7li koalisyonla bahar söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. CHP fondaşlarının da destek verdiği kumpasa boyun eğen İnce, adaylıktan çekilirken 14 Mayıs hezimetine karşı her türlü yolu deneyen Kılıçdaroğlu, küresel çetenin tetikçiliğine soyunarak Rusyaya saldırdı. Türlü kumpaslarla adaylığını hazırlayan ve sonrasında Akşenere de benzer bir kumpas kuran Kılıçdaroğlu, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. dedi. Geçtiğimiz günlerde Alman DWye konuşan Kılıçdaroğlu, Rusyaya karşı Batı bloğunda yer alacağını ifade etmişti. Kılıçdaroğlunun FETÖyü aklamaya çalıştığını belirten Gazete Nedim Şener, İşbirlikçisi FETÖ’cüleri aklamak için kolları sıvamış. Allah bu milleti böyle utanmazlıktan korusun. ifadelerini kullandı.