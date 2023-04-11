7li koalisyonda deyim yerindeyse küçük kıyamet yaşanıyor. Seçime CHP listelerinden girecek olan küçük ortak Gelecek Partisinden yanan ateşi harlayan bir çıkış geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığını kazanmak için zorunlu bir iş birliği yaptığımızı bilerek konuşulması gerekir. Bizim CHPye ihtiyacımız, onların bize ihtiyacı kadardır açıklamasını yaptı. Bizim tek ortak paydamız Erdoğan düşmanlığı itirafında bulunan Özdağın CHPye karşı kuyruğu dik tutma çabası dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan bugün CHP listelerinden partisini seçime sokan Ahmet Davutoğlu, geride bıraktığımız zaman diliminde Kendi logomuzla seçime gireceğiz naraları atıyordu.