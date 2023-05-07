İstanbul Maltepe mitingi 7li koalisyon adına hüsranla sonuçlandı. Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20de Kemal Kılıçdaroğlunun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçti. CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKKdan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık, 2018deki Muharrem İncenin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı. Çevre illerden kaldırılan otobüsler de duruma fayda etmeyince telaşa kapılan yandaşlar 2018deki kareleri yeniymiş gibi servis etti. Öte yandan mitingde HDPKK - İYİ Parti ittifakı da bir kez daha tescilenmiş oldu. HDPKKlılar ve İYİ Partililer bir araya gelip alanı doldurdular.