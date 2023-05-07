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7'li koalisyonun Maltepe hüsranı! CHP'yi ve fondaş medyasını patlatan drone görüntüleri: Alanı dolduramadılar / 06.05.23

7'li koalisyonun Maltepe hüsranı! CHP'yi ve fondaş medyasını patlatan drone görüntüleri: Alanı dolduramadılar / 06.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

7'li koalisyonun Maltepe hüsranı! CHP'yi ve fondaş medyasını patlatan drone görüntüleri: Alanı dolduramadılar / 06.05.23

Takvim 02:48
02

Adalet Bakanlığı'ndan Meral Akşener'in İmralı iftirasına belgeli yalanlama / 06.05.23

Takvim 03:32
03

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri mitinginde önemli açıklamalar / 06.05.23

Takvim 03:25
04

EYT’liye üçlü artış! Refay payı ile artış ne kadar olacak? İşte detaylar...

Takvim 01:46
05

7'li koalisyonda bitmek bilmeyen kriz! CHP ve İYİ Parti'nin adayları kavgaya tutuştu: Bunlara oy veren Ardahanlı değildir / 06.05.23

Takvim 01:36
06

Galatasaray'a yeni matador! Boey'in satılması durumunda yıldız oyuncu listeye alındı / 07.05.23

Takvim 01:12
07

Hatay'ın Belen ilçesinde kan donduran kaza! Ölü ve yaralılar var / 06.05.23

Takvim 01:44
08

İşte Bay Bay Kemal'in CHP gençliği! Özgürlüklerini alkole bağlayıp, AK Parti seçmenine hakaret ettiler / 06.05.23

Takvim 02:41
09

Ücretsiz doğalgazın detayları netleşti! 40 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak

Takvim 04:03
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