HDPKK ve Kandille istikamet alan 7li koalisyonun riyakar siyaseti Adanada tescillendi. CHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakını Bunların milliyetçiliği mevsimlik sözleriyle hedef aldı. Ancak Yavaşın konuşma yaptığı mitingde dalgalanan HDPKK paçavralarını görmezden gelerek sahnelediği ikiyüzlü tutum büyük tepki uyandırdı. Bu durum 7li koalisyonun seçimlik ve mevsimlik milliyetçiliğinin en somut örneği olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.