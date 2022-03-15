8 ağaç bahanesiyle çıkan Gezi olaylarına destek veren İmamoğlu, İBB'nin katlettiği 112 çınarla ilgili tek kelime söyleyemedi / 15.03.22

CHPli İBB, Çırağanda bulunan korumaya değer statüdeki 112 çınar ağacını kökünden kesti. AK Parti İBB Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, İBBnin Çırağandaki ağaç katliamına tepki gösterdi, Ekrem İmamoğlunu eleştirdi. Kabahasanoğlu, 8 tane ağacın kamu yararı olduğu için tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledildiği için İstanbulun Gezi Olaylarına şahit olduğunu hatırlatarak, O gün o eylemleri gerçekleştirenlere kahraman diyen belediye başkanımız, bugün 112 tane ağaçla ilgili henüz kamuoyuna çıkıp bir kelime söyleyebilmiş değil ifadelerini kullandı.