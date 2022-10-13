CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, icazet alamadığı hüsranlarla dolu ABD seferini bilim ve teknoloji maskesiyle perdelerken bir yandan da attığı karanlık adımlarla tüm dikkatleri üzerine topluyor. ABDde yaşayan Türk gazetecileri programına almayan Kılıçdaroğlu, yanında getirdiği gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlunun bu süre zarfında Fetullahçı Terör Örgütünden bir isimle görüşüp görüşmediği merak konusu olurken; gizlilikle atılan karanlık adımlar şüpheleri de beraberinde getirdi. Öte yandan Kılıçdaroğlunun izlediği güzergah detaylıca mercek altına alındığında FETÖnün ininin bulunduğu Pensilvanyaya yakın güzergahtan geçtiği anlaşılıyor.