8li koalisyon HDPKK ile ittifak yapıp istikamet alıyor, Kandildeki terör ininden Kemal Kılıçdaroğluna peşi sıra destek açıklamaları geliyor. Bu tablo toplum vicdanını yaralarken Bingöldeki önemli bir tören icra edildi. 24 Mayıs 1993te PKKlı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker, şehadetlerinin 30. yılında dualarla anıldı. Takvim.com.tr arşivi açtı, katliamın faili Şemdin Sakıkın HDPli Sırrı Sakıkın ağabeyi olduğunu hatırlattı. Sakık, 14 Mayıs öncesi Kılıçdaroğluna destek verip Yüz yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz çıkışına imza atmıştı.