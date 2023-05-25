İlk turda HDP ve Kandilden kesintisiz destek alıp vaatler veren, ikinci tura giderayak da milliyetçi kılığa bürünen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile el sıkıştı. Böylelikle Özdağ, yerden yere vurduğu 7li koalisyona sekizinci ortak olmuş oldu. Öte yandan HDP, danışıklık dövüş politikası izleyerek göstermelik bir tepki gösterdi. Elebaşı Duran Kalkanın çağrısı sonrası tüm unsurlarıyla Kılıçdaroğlu için seferber olan HDPnin Ümit Özdağa rağmen Bay Bay Kemali destekleyeceği konuşulanlar arasında. Detaylar takvim.com.trnin özel haberinde.