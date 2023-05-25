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8'li koalisyonda 'danışıklı dövüş' politikası! Birbirlerine söve söve aynı masadalar: HDP Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek / 24.05.23

8'li koalisyonda 'danışıklı dövüş' politikası! Birbirlerine söve söve aynı masadalar: HDP Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek / 24.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

8'li koalisyonda 'danışıklı dövüş' politikası! Birbirlerine söve söve aynı masadalar: HDP Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek / 24.05.23

Takvim 04:18
02

8'li koalisyon HDPKK ile yol yürüyüp Kandil'den övgüler alıyor; Bingöl'de vatan toprağına düşen 33 şehit unutulmuyor / 24.05.23

Takvim 03:01
03

Mevsimlik milliyetçi CHP! Dün Göktürk bayrağı altında poz veren Canan Kaftancıoğlu bugün PKK elebaşı Sakine Cansız'ı savundu / 24.05.23

Takvim 02:32
04

Kandil 'seferber olun' dedi HDP'li Hasip Kaplan Kılıçdaroğlu'na desteği yineledi! Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah tehdit / 25.05.23

Takvim 01:40
05

Cimbom Boey ve Nelsson için pazarlık masasına oturdu: Hedef 50 milyon euro... / 25.05.23

Takvim 01:27
06

Yurt dışında oy verme işlemi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan gurbetçi seçmene teşekkür: 28 Mayıs için net mesaj / 25.05.23

Takvim 01:26
07

Babala TV'de Umut Nimet Ataş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğu soru ortaklarını rahatsız etti: Kafana sıkacağız / 24.05.23

Takvim 02:53
08

FETÖ - CHP kaset kumpası mağduru Muharrem İnce'den 'montaj' açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: "FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği..." / 24.05.23

Takvim 02:48
09

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu için sahaya indiler! HDP'li Ferit Şenyaşar'dan "Değişim yoksa felaket var" tehdidi / 24.05.23

Takvim 03:19
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