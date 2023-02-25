Katıldığı televizyon programında 17 Ağustos depremi ile Kahramanmaraşta yaşanan çifte deprem felaketini kıyaslamaya çalışan İYİ Partili Koray Aydın rezil oldu. 17 Ağustos depremi sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Koray Aydına felaketi yaşayan illerden olan Sakaryada yaşayan vatandaşlar da tepki gösterdi. O dönem Sakaryada yaşayan vatandaşlar bölgede çadır ve prefabrik bulmakta zorluk yaşadıklarını anımsatırken, O günlerde bakan bey polislere çizmesini giydiriyordu. O günleri de unutmadık dedi.