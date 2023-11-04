Son dakika haberleri... A Haber canlı yayınında roket düştü. Gazetecilerin yayın yaptığı sırada roketli saldırı gerçekleştirdi. Gerçkeleşen saldırı korku dolu anlara neden olurken, A Haber programlar müdürü Emine Kavasoğlu, Bizim bulunduğumuz yerin 30 metre kadar yakınına roket düştü. Okulun alarmları çaldı bazı araçlar zara gördü. Bu saldırı basına yönelik bir saldır değil bunun altını çizmek gerekiyor. Bir roket misillemesi ile karşı karşıyayız. Bizim bulunduğumuz noktaya 30 metre kadar mesafede bir roket düştü. Burada bulunan araçlar zara gördü. İsrail tarafından peş peşe düzenlenen bombardımandan sonra Kassam Tugayları misillemesi oldu ve roketler ateşlendi. Demir Kubbe tarafından imha edilen roketin parçaları buraya geldi. Bir anda bölgede bulunan okulun alarmı çalmaya başladı. Buraya şarapnel parçaları düştü. Gazzede insanların üstüne gerçek bombalar düşüyor ifadelerini kullandı.