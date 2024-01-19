Son dakika haberi! CHPli Büyükçekmece Belediyesine sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Bu sırada yerli ve milli medyayı hedef alan bir grup A Haber muhabiri Ahmet Vuralı darbetti. Aldığı darbelerle düşen muhabir Vuralı saldırganlar tekmelemeye başladı. Diğer basın mensuplarının araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Öte yandan başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı. Alçak saldırıya peş peşe tepkiler yağmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin, Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vurala yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vurala geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi.