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A Haber muhabirine alçak saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında / 18.01.24

A Haber muhabirine alçak saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında / 18.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

A Haber muhabirine alçak saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında / 18.01.24

Takvim 01:04
02

EYT'liye en az 10 bin TL: Refah payından bu yıl emekli olanlar da yararlanacak mı? Ek zamlar nasıl uygulanacak?

Takvim 00:52
03

CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'tan başörtülü kadına saldırı! Boğazını sıktı iğrenç küfürler etti: Sanane ulan... / 18.01.24

Takvim 00:53
04

Doğal gaz merkezi Türkiye olacak! Kritik görüşme bu hafta gerçekleşecek / 19.01.24

Takvim 01:02
05

CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Detaylar ortaya çıktı! 50-60 milyon liraya ölüm villaları satmışlar / 19.01.24

Takvim 00:53
06

Astrotürk Alper Gezeravcı'nın uzay yolundaki ilk deneyi kalem ile oldu! 27 bin kilometre hızla giderken yer çekimini böyle test etti... / 18.01.24

Takvim 00:50
07

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu / 18.01.24

Takvim 03:25
08

'Kaybedeceğiz' korkusu bunu da yaptırdı! Ekotroll prodüksiyon yine patladı: CHP'li İBB'den reklam setli figüranlı 'Halk Ekmek' mizanseni / 18.01.24

Takvim 00:00
09

CHP oy uğruna "Öcalan'a özgürlük" çizgisine geldi! DEM'li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabullendi, bu bir gerçeklik / 18.01.24

Takvim 01:00
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