Diyarbakırın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustosta kaybolan ve 8 Eylülde Eğertutmaz Deresinde cansız bedeni bulunan Narin Güranın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber Narinin babası Arif Güranın ifadesine ulaştı. Nevzat ve Salimin sürekli bir arada olduklarını belirten Güran, Aralarından su sızmazdı, beraber yemek yerlerdi. ifadelerini kullandı. Güran, kardeşine borcu olmadığını ifade ederken eşi ve Salim Güran arasındaki yasak aşk iddialarına ilişkin soruya da cevap verdi.