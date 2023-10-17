Hamasın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı işgalci İsraile Aksa Tufanı adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. İşgalci devlet ise karşılık olarak Gazzede katliam yaptı. Dünyanın gözü önünde Filistinlilere ölüm yağdıran soykırımcı İsrail, Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksadaki cumada sadece 5 bin kişinin namaz kılmasına izin vermişti. Girmenin zor olduğu Mescid-i Aksayı A Haber görüntüledi. Filistinli bir gencin Aksaya girişinin 6 ay yasaklandığını belirten A Haber muhabiri Özlem Aktay, İsrail polisinin sözde istihabarat raporuyla bu kararı verdiğine dikkat çekerek, Filistinliler kendi topraklarında buraya ulaşamıyorlar. dedi.