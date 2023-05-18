Firari FETÖcü Cevheri Güvenin şikayeti üzerine Almanyada polis tarafından gözaltına alınan Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi, A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay serbest bırakıldı. İki ismin de evleri 4,5 saat köpeklerle aranırken evdeki çok sayıda materyale el konuldu. Yaşananları A Haber ekranlarında anlatan Erel, Almanya’da bir basın bayramı yok bildiğim kadarı ile. Emin olun burada Turkuvaz Medya yarın bir gün buradan çekilsin basın bayramı ilan ederler. Çünkü çok rahatsız oluyorlar dedi. Cemil Albay ise, Bizi şikayet eden firari Cevheri Güven hakkında bir şey yazmamız konusunda da uyarıldık ifadelerini kullandı.