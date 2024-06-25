A Milli Takımımızın 3 eski oyuncusu İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu ve Evren Turhan, Çekya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. İlker Yağcıoğlu, Montella mücadele gücü yüksek oyuncuları sahaya sürmeli. Gerçekten hak edenler formayı giymeli., Oktay Derelioğlu, Hazır bir kadro ve oyuncu grubu ne yazık ki yok. Montella’nın ne yapacağını bir türlü kestiremiyoruz. dedi. Evren Turhan, Montella dış etkenlerden etkilenmez ve Çekya maçına doğru bir kadro ile başlarsa gruptan çıkarız. ifadelerini kullandı.