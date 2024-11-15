Son dönemde konser vurgunu ve SGKya olan borçlarıyla gündeme gelen Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir de KDV usulsüzlüğü patladı. Sayıştay raporunda yer alan detaylara göre ABB, iktisadi faaliyetleri dışında gerçekleştirilen hizmetlerde ödenen KDVyi indirilecek KDV olarak muhasebeleştirdi. Bazı durumlarda KDVnin fazla indirilerek gösterilmesi belediyenin vergi dairesine ödemesi gereken tutarların belediye kaynaklarında kalmasına neden oldu. ABBnin uyarılara rağmen bu duruma devam ettiği de Sayıştay raporunda yer aldı.