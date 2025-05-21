ABD Başkanı Donald Trumpın Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretlerinin ardından ABD basını Amerikanın yeni İsrail hamlesini duyurdu. Buna göre, WP gazetesi Trumpın ekibinin Gazzedeki savaş devam ederse Washingtonun Tel Avivi terk edeceği uyarısını İsrailli yetkililere ilettiğini yazdı. İsraili Orta Doğu turuna dahil etmeyen Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanın isteği üzerine Suriyeye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABDye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda İsraillilere fikrini sormadığını söylemişti.