Suriye’de muhalifler Beşar Esad rejimini devirirken ABD basınından 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da göreve başlayacak olan yeni Başkan Donald Trump’a Suriye tavsiyesi geldi. Politico, Esad rejiminin devrilmesinin Trump için tarihi bir fırsat olduğunu belirtirken yeni başkana muhaliflerin lideri Ebu Muhammed el-Cevlani ile birlikte çalışma tavsiyesi verdi. Yeni Suriye hükümetinin Baas rejimininin aksine Rusya ve İran’ın müttefiki olmadığını vurgulayan Politico, Şu anda Türkiye dışında Suriyenin müttefiki olacak birini bilmiyoruz dedi.