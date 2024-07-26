7 Ekimden bu yana Gazzede soykırıma imza atan İsrailin Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Sarayda ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi. Öte yandan ABD basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunun Kongredeki konuşmasında İsrail ordusunun Gazzede soykırıma varan eylemlerini çarpıttığını ve gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını yazdı. Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı yaklaşık 1 saat süren konuşmada, Refahta hiç sivil öldürülmediğini savundu. Associated Press AP haber ajansı, İsrail içinde de eleştirilerin arttığı Netanyahunun kendisini ABD tarafından saygı duyulan devlet adamı olarak göstermeyi amaçladığını yazdı.