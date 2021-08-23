ABD Başkanı Biden'dan "tahliye" itirafı: Acı, kayıp ve yürek burkan sahneler / 22.08.21

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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini söyledi. Biden, tahliyeler konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin, "Bu kadar insanı, televizyonda da gördüğünüz gibi acı, kayıp ve yürek burkan sahneler yaşanmadan tahliye etmenin başka bir yolu yok." dedi.