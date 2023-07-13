Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesiyle ilgili bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı. Biden, İsveçin NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan da ABD Başkanı Joe Bidena teşekkür etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan ifadelerini kullandı.