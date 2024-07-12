Donald Trumpla zayıf münazara performansının ardından baskı altında olan ABD Başkanı Joe Bidenın bir gafa daha imza attı. Konuşması sonrası “Ve şimdi sözü Ukrayna Devlet Başkanına devretmek istiyorum” diyen ABD Başkanı Biden, Zelenskiy’i, “Bayanlar ve baylar, Başkan Putin” diyerek kürsüye davet etti. Biden’ın gafı sonrası salondaki kahkahalar dikkat çekti. Zelenskiy ise duruma toparlamaya çalıştı. Öte yandan Washingtonda 3 gün süren NATO Zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harrise Trump dedi.