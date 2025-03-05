ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda dikkat çeken açıklamalara imza attı. 3 ülkeye getirdiği gümrük vergisi kararını savunan Trump Bize yıllardır uygulanan gümrük vergilerine karşılık vereceğiz. Yıllardır kazıklanıyoruz başka ülkeler tarafından. Bunun sürmesine izin vermeyeceğiz. ifadelerini kullandı. Panama Kanalını geri alacağını belirten Trump, Grönlandın da bir şekilde alınacağına inandığını söyledi. ABD Başkanı Zelenskiyden bir mektup aldığını ve Ukraynanın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu da belirtti. Trump konuşmasında cinsiyet değiştiren kişilere de ceza getirilmesi gerektiğini vurguladı.