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ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi / 28.02.25

ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi / 28.02.25

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi / 28.02.25

Takvim 07:36
02

Fransız’ı, siyonisti, Alman’ı… PKK elebaşının çağrısını dünya nasıl gördü? Manşet manşet Öcalan’ın mektubu / 28.02.25

Takvim 03:41
03

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının şifreleri... Kadil'in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres / 28.02.25

Takvim 07:29
04

Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan'ın 2005'te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: "Çözüyoruz çözeceğiz" / 28.02.25

Takvim 02:56
05

Beyaz Saray'daki kavga sonrası Zelenskiy'den Trump'a teşekkür! Dakika dakika kriz: Ukrayna Devlet Başkanı nasıl kovuldu? / 28.02.25

Takvim 05:33
06

İmralı'da video kayıt yapıldı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı / 28.02.25

Takvim 07:02
07

İstanbul'daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD'ye büyükelçi atadı / 28.02.25

Takvim 00:54
08

Devlet Bahçeli'den Ramazan paylaşımında barış mesajı: "Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" / 28.02.25

Takvim 02:15
09

Başkan Erdoğan'dan Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda önemli açıklamalar / 28.02.25

Takvim 07:05
10

Beyaz Saray’da gergin anlar! Trump ve Zelenskiy tartıştı Avrupalı liderlerden Ukrayna’ya destek mesajları yağdı! / 28.02.25

Takvim 07:35
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