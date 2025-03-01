ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Sarayda bir araya geldi. Görüşmede tansiyon yükseldi. Trump, Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance kameralar önünde birbirine girdi. Görüşmenin ardından Trump, Devlet Başkanı Zelenskiynin barışa hazır olmadığını tespit ettim. ABDnin değerli Oval Ofisine saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir ifadelerini kullandı. Kavganın ardından ABD ve Ukrayna arasında yapılacak değerli madenler, gaz, petrol anlaşması ve ortak basın toplantısının iptal edildiği bildirildi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofiste yaşadıkları tartışmaya ilişkin, Trumpa ve Amerikalılara saygı duyduğunu ve yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini söyledi.