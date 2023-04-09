Seçime günler kala kirli algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Fahiş fiyatlara karşı vatandaşın yanında yer alan Başkan Erdoğanı hedef alarak bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlerdeki fiyat etiketlerinin yanına Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçelinin yer aldığı tasarımlar yapıştırıldı. Algı operasyonunu başlatan ismin terörün siyasi ayağı HDPKKya verdiği destek deşifre olurken etiket fikrinin de ABDden çalıntı olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mahir Akkoyunun tasarladığı çıkartmaların bir benzerinin uygulandığı ABDde etiket yapıştıran şahısların kamu düzenini bozmak ve özel mülke zarar suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı.