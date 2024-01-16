ABDden aldığı fonla kaleminin istikametini belirleyen, CIA ve FETÖ aparatı fondaş Ruşen Çakır, Kandil’in yerel seçim kampanyası başladı diyerek PKKyı akladı, DEMle ittifak kuran CHPye alan açtı. CHPnin kadrolu tetikçisi Çakırın imza attığı skandal bununla da sınırlı kalmadı. Çakır, Kandil ve uzantılarıyla ağız birliği yapıp olamayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti, DEM Partiye Türkiyenin ihtiyacı var dedi. Bu bağlamda takvim.com.tr, CHP - DEM ittifakını masumlaştıran Çakırın FETÖnün kilit isimleri ve CIA ile olan bağlantısını deşifre etti.