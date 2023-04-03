ABD merkezli küresel medya tetikçileri seçimlere sayılı bir zaman kala kirli algı operasyonları ve müdahalerle dezenformasyon yaymaya, sıkışan 7li koalisyona alan açmaya devam ediyor. Twitterın Black List, White List operasyonu, National Geographicin PKK aklama yayınlarının gölgesinde ABD hükümeti tarafından finanse edilen Voice of America Türkiye’yi uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlayan bir haber piyasaya sürdü. VOA Türkçe, içeriği sponsorlu hale getirerek kirli dezenformasyonu geniş kitlelere yayma girişiminde bulundu. Bu bağlamda Takvim.com.tr, ABD güdümündeki küresel medya aktörlerinin kirli emellerini açık etti.