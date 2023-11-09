Geçtğimiz günlerde Donal Trumpın açıklamalarının ardından sözde düşman, özde müttefik olgusunu ispatlanırken ABD’nin Orta Doğu’da ilerlemesi için kapı açanın İran olduğu tescillenmiş ve kirli işbiriliği ispatlanmıştı. Kirli İşbirliğinin ortaya çıkardıktan sonra suçluluk psikolojisi ile Türkiye’yi hedef alan İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı karalama haberlere imza attı. İsrail’in vahşetine ilk günden itibaren karşı çıkan ve Mazlum Filistin halkının sesi olan Türkiye’yi alçak iftira ile hedef alan İran medyası, “Türk hükümeti Gazze savaşında hırsızın ortağı, kervanın dostudur” ifadesi kullandı.