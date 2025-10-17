Gazze’de ateşkes anlaşmasının ardından bölgede bu kez de ABD-İsrail ile İran savaşı iddiaları patlak verdi. ABD Başkanı Donald Trump Mısır’daki ateşkes zirvesine katılmadan önce İsrail Parlamentosu Knesset’te İran’ı açıkça hedef gösterdi ve haziran ayında İran’ı vurdukları B-2 hayalet bombardıman uçaklarından 28 tane daha aldıklarını duyurdu. Diğer yandan Rusya ve Çin’in, İran’a askeri sevkiyat yaptığı, Tahran’da savaş hazırlıklarının arttığı iddia edildi. Peki İran yeni cephe olacak mı? Uzmanlar Takvim.com.tr’ye değerlendirdi.