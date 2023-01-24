Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Stram Kurs lideri Rasmus Paludan geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde iğrenç bir olaya imza atarak İsveç polisinin koruması altında kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’ı yaktı. Türkiye’nin çok sert tepki verdiği iğrenç olaya ABD adeta arka çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gerçekleştirlien bu iğrenç olayın yasal olduğunu dile getirerek, Demokrasilerde toplanma özgürlüğü var. İfade özgürlüğü var ve bu ifade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor. Tüm bunlar bu yaşananları tanımlıyor.” ifadelerini kullandı.